Julie Taton maman pour la seconde fois

Julie Taton est devenue maman pour la seconde fois ce 24 décembre. Le petit Taohe, puisque c’est son nom, est né avec cinq semaines d’avance, mais va bien.

Merveilleux cadeau de Noël pour l’animatrice Julie Taton, qui est devenue maman pour la deuxième fois. La jeune femme, qui officie sur NRJ dans la matinale, a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram.

« Joyeux Noël les amis. Nous, on a reçu le plus beau des cadeaux hier matin. Tahoe est né! Un peu pressé le petit Warrior. 5 semaines en avance, mais tout va bien. Des bisous de néonat où on va rester encore quelques jours », a-t-elle indiqué en légende d’un cliché sur lequel on la voit masquée, aux côtés de son fils.

Bravo aux parents!