Revenu à sa vie de contrôleur de train, Dorian (Koh-Lanta) blague à propos des fraudeurs

Il y a quelques semaines déjà, Dorian perdait aux portes de la finale de Koh-Lanta, ne parvenant pas à trouver l’un des trois poignards durant l’épreuve d’orientation. Revenu à sa vie de contrôleur de trains SNCF, il raconte avec humour comme certains fraudeurs tentent de profiter de sa notoriété pour ne pas payer.

Depuis l’aventure extraordinaire qu’il a menée l’année passée, Dorian, qui a participé à la dernière saison de Koh-Lanta, est revenu à un quotidien plus normal. Il a tout naturellement repris son emploi de contrôleur de train à la SNCF, mais sa notoriété lui joue désormais régulièrement des tours.

En effet, il a profité de ses voeux de Noël pour toutefois rappeler qu’il ne fallait pas le confondre avec le Père Noël: « Joyeux Noel à tous, sauf à ceux qui me prennent pour le père noël dans le train et qui me demande de leur faire cadeau du billet! » Manifestement, le jeune homme, qui est récemment devenu papa, n’a pas perdu son sens de l’humour.

