Zoom s’adapte aux fêtes et lève certaines limites

Zoom, l’application star de l’année 2020, a déjà un cadeau pour nous. A partir de ce mercredi 23 décembre, la plateforme de visioconférence a décidé de lever la limite de 40 minutes pour les appels gratuits à l’occasion des fêtes de fin d’année.

« La Covid-19 a changé la façon dont nous vivons, travaillons et célébrons en 2020, et comme tout le reste cette année, la saison des fêtes est différente. », peut-on lire sur le blog de Zoom. L’application américaine, qui a explosé son chiffre d’affaires cette année, prouve encore une fois sa capacité à s’adapter à la crise sanitaire.

Alors que Londres est en confinement strict et qu’en France, les fêtes de fin d’année devront se dérouler en petit comité, la plateforme de visioconférence annonce assouplir les restrictions des comptes gratuits. Une bonne façon d’attirer encore plus de membres en proposant une alternative pour encourager la population à rester chez elle. En France, le gouvernement a appelé les citoyens à ne pas dépasser le nombre de six personnes à table et ne lèvera pas le couvre-feu pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Certaines conditions

Sur son blog, l’entreprise américaine a dévoilé trois périodes pendant lesquelles la limite des 40 minutes des comptes gratuites sera levée : « Qu’il s’agisse de se réunir pour le dernier jour de Hanoukka, de célébrer Noël, de sonner la nouvelle année ou pour marquer les derniers jours de Kwanzaa, ceux qui se connectent avec leurs amis et leur famille ne seront pas interrompus. »

Dès ce mercredi et ce partout dans le monde, les comptes gratuits pourront profiter des appels illimités, sans limite de temps, jusqu’au samedi 26 décembre, à midi, heure française. La mesure sera également appliquée à l’occasion du Nouvel An puisque du mercredi 30 décembre à 16 heures, heure française, au samedi 2 janvier 2021 à midi, les utilisateurs pourront encore profiter des appels illimités avec un compte gratuit.

Pour en profiter, aucune action ne sera nécessaire de la part des utilisateurs. Zoom lèvera automatiquement la restriction de temps des comptes gratuits.