Lockdown party à Anderlecht: la police donne sa version des faits

La police est intervenue vendredi dernier dans la cave d’une habitation à Anderlecht, où plusieurs personnes étaient rassemblées, avec alcool et musique, en infraction aux mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a indiqué jeudi la zone de police Bruxelles-Midi, confirmant une information de La Capitale et Het Nieuwsblad.

Plusieurs de ces personnes ont pris la fuite lors de l’arrivée d’une patrouille de police, mais cinq ont pu être interpellées et ont été verbalisées. La scène a été filmée par une équipe de télévision russe.

A l’origine, un coup de fil

«On a eu un appel du voisinage et une patrouille se trouvait sur le terrain, non loin du lieu de la fête, boulevard de la Révision, à Anderlecht. Les policiers sont donc entrés – la porte était ouverte – et ont entendu du bruit dans la cave», a expliqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi. «Il y avait des hommes qui buvaient et discutaient assez fort, puis ils sont sortis en courant», a-t-elle dit.

«Toutefois, cinq d’entre eux ont été verbalisés. La police poursuit l’enquête pour identifier les fuyards», a précisé la porte-parole.