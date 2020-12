L’adorable carte de vœux de Meghan et Harry révélée

La carte de Noël du Duc et de la Duchesse de Sussex a été rendue. Meghan, Harry et leur fils Archie sont, sur celle-ci, en train de se détendre devant une maison avec leurs chiens de compagnie. Celle-ci a été rendue publique par une association de défense du bien-être animal qui l’a reçue.

L’image stylisée est tirée d’une photographie prise par la mère de Meghan, Doria Ragland. Un minuscule arbre de Noël est ornés de décorations choisies par le fils du couple, âgé de 19 mois. La carte a été envoyée à l’association de protection des animaux Mayhew, que la duchesse soutient en tant que marraine. L’association a tweeté l’image et un remerciement pour un don personnel non divulgué de la part de la famille royale.

Le message de Meghan sur la carte est le suivant : « Cette année, en tant que famille, nous avons fait des dons à plusieurs organisations caritatives en pensant à vous. D’abord à une organisation locale californienne qui aide les familles à sortir de l’itinérance et à deux de nos parrainages britanniques: l’un qui soutient le bien-être des animaux, et l’autre, un fonds commémoratif pour un ami cher qui aide à éduquer les enfants et à lutter contre la pauvreté en Ouganda. »

Le prince Harry et de Meghan Markle ont dévoilé aujourd’hui leur carte de vœux pour cette année 2020 avec leur fils Archie. (À gauche celle de 2019.) pic.twitter.com/fZh5f4obZx — ti chabin 972 rpzt (@euuworst) December 24, 2020

Mayhew a déclaré sur son site web que l’argent l’aiderait à « surmonter l’impact actuel de la pandémie de Covid-19 et nous permettrait d’atteindre les animaux et les personnes qui luttent ». Un porte-parole des Sussex a déclaré à propos de la carte : La photo originale de la famille a été prise chez eux au début du mois par la mère de la duchesse. Le petit sapin de Noël, y compris les décorations faites maison et autres, a été choisi par Archie, et le sapin sera replanté après les vacances ».