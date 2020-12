Des microplastiques retrouvés dans le placenta de femmes enceintes

Pour la toute première fois, une étude a détecté des particules de microplastiques dans le placenta de femmes enceintes, pourtant en parfaite santé. Un constat très alarmant, dans la mesure où cette pollution pourrait entraver le bon développement du fœtus.

C’est une première historique et particulièrement inquiétante. Une équipe de chercheurs italiens a détecté des particules de microplastiques dans le placenta de femmes enceintes. Sur six placentas étudiés à l’hôpital de Rome, quatre étaient contaminés.

Ces résultats ont été consignés dans une étude publiée dans la revue Environment International et dont le Guardian se fait l’écho.

« Bébé cyborg »

Les microplastiques se trouvaient dans le placenta, à la fois du côté de la mère et du côté du fœtus, mais aussi dans la membrane au sein de laquelle celui-ci se développe.

Ces particules étaient de couleur bleue, rouge, orange et rose. D’après les chercheurs, elles proviendraient d’emballages, de peintures ou encore de produits d’hygiène ou de cosmétique utilisés par les jeunes mamans.

« C’est comme avoir un bébé cyborg : il n’est plus seulement constitué de cellules humaines, mais bien d’un mélange d’entités biologiques et non organiques », a expliqué Antonio Ragusa, le chef du service gynécologie de l’hôpital de Rome et auteur principal de l’étude.

Source d’inquiétude

Pour les chercheurs à l’origine de cette découverte, il s’agit d’un « sujet particulièrement préoccupant ». En effet, ces particules pourraient transporter des substances chimiques qui pourraient avoir des conséquences à long terme sur la santé, mais également perturber le développement du système immunitaire du fœtus.

L’impact des microplastiques sur notre santé (ainsi que celle des bébés et de tout être vivant) demeure relativement méconnu. Néanmoins, à l’heure où l’on en retrouve jusque dans les endroits les plus reculés de notre planète, ces particules sont devenues une véritable source d’inquiétude pour l’environnement et la santé.

En 2019, le WWF estimait qu’un individu moyen pouvait ingérer jusqu’à 5 grammes de plastique chaque semaine, soit le poids d’une carte de crédit.