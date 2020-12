Courtney Cox retrouve son compagnon après neuf mois d’éloignement

Après avoir passé neuf longs mois loin l’un de l’autre à cause du confinement, Courtney Cox et son compagnon Johnny McDaid se sont enfin retrouvés. Dans une courte vidéo où ils apparaissent ensemble, ils ont adressé un message de soutien et de remerciements aux bénévoles qui se sont mobilisés face au coronavirus.

Après avoir vécu durant neuf mois dans des pays séparés, sans pouvoir se rejoindre une seule fois à cause de la pandémie, la star de Friends Courtney Cox et son compagnon, le musicien Johnny McDaid, se sont enfin retrouvés.

Au mois de mars, le guitariste de Snow Patrol avait quitté Los Angeles (et Courtney Cox) pour rentrer au Royaume-Uni. « Le lendemain, le pays entrait en confinement », avait raconté l’actrice. Depuis lors, le couple n’avait pas pu être réuni et communiquait uniquement via FaceTime.

Ce n’est que récemment que l’inoubliable Monica de « Friends » a finalement pu prendre l’avion pour traverser l’Atlantique et retrouver les bras de son compagnon.

Une pensée pour les travailleurs mobilisés

Le couple a été aperçu dans une courte vidéo, filmée la semaine dernière à Creggan, en Irlande du Nord, le pays d’origine du musicien. À tour de rôle, ils prennent la parole pour remercier les travailleurs de cette petite communauté qui ont été en première ligne dans la lutte contre la Covid-19.

Lovely Christmas message to the Ráth Mór community, thanking everyone for their hard work over the past year, from @johnnymcdaid and @CourteneyCox. pic.twitter.com/0dy45ncEA6 — Ráth Mór Creggan (@mor_rath) December 11, 2020



« Nous voulions juste tous vous remercier pour le travail incroyable que vous avez accompli cette année », commence Courteney Cox. Et son compagnon de compléter : « Beau travail les gars, merci beaucoup pour tout ce que vous avez accompli, nous vous en sommes très reconnaissants ! Et je sais que ça a été une année vraiment difficile, mais nous vous souhaitons de vivre une très bonne année 2021. »

Les deux tourtereaux sont en couple depuis sept ans maintenant. Après s’être brièvement fiancés, ils avaient rompu leurs fiançailles en 2015.