La vidéo complète du contrôle de Waterloo semble confirmer la version de la police

On en sait un peu plus sur l’affaire du contrôle Covid qui a dégénéré à Waterloo. Une vidéo postée sur Instagram montre l’intégralité des extraits diffusés sur les réseaux sociaux.

Sur cette dernière, on voit la mère de famille filmer les policiers qui lui demandent d’arrêter. Le ton monte et le téléphone lui est arraché des mains durant son interpellation. Sa fille récupère alors le téléphone et s’inquiète de l’état de sa mère « qui est en sang ».

Dans la suite de la vidéo, on peut entendre plusieurs membres de la famille dire que « la police fait son travail ». « Léa, on se calme. C’est leur travail. Tais-toi. Val (la mère) a foutu une tarte à la collègue », crie notamment une proche, alors que la police demande à la prénommée Léa d’aller discuter au calme.

La discussion se poursuit calmement quelques secondes avant que le ton ne remonte. Moment choisi par un policier pour lâcher: « C’est pas une raison pour que le propriétaire des lieux frappe un collègue. Ça fait une demi-heure qu’on nous mène en bateau pour des gens qui transgressent… On est arrivés, on était bien gentils. On a simplement demandé que les personnes ici s’identifient. Et vos parents ont fait quoi, ils ont temporisé pour que les jeunes se cachent et aillent à l’étage ».

« Vous tabassez une mère devant sa fille mineure »

La personne derrière le téléphone n’en démordra pas et, avec un autre membre de la famille, elle lancera finalement à la police. « Vous tabassez une mère devant sa fille mineure de 11 ans parce qu’elle a mis une petite baffe. Ma mère est en sang. Franchement, vous êtes honteux ».

Cette vidéo semble confirmer la version des faits des policiers qui avaient affirmé que des coups leur avaient été portés. D’après Sudpresse, plusieurs policiers envisageraient de porter plainte. Le père, la mère et leur fille majeure ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour y répondre de rébellion en bande, coups à policiers et infraction relative au couvre-feu. L’audience est fixée à la fin du mois de janvier 2021.