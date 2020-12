Un mystérieux signal extraterrestre intrigue les astrophysiciens

Des astronomes australiens ont détecté un étrange signal radio, pour l’heure inexpliqué, rapporte le National Geographic. Ces mystérieuses ondes proviennent de l’étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, située à 4,2 années-lumière de la Terre.

D’inhabituelles ondes radios provenant de Proxima Centauri, étoile la plus proche du Soleil et autour de laquelle gravitent au moins deux planètes, ont récemment été détectées par une équipe de chercheurs. Ce signal, baptisé BLC-1, a été capté au printemps 2019 par les scientifiques de l’Observatoire Parkes, en Australie.

Dans le cadre du projet Breakthrough Listen, ces astronomes étudient différentes radiodiffusions émanant de millions d’étoiles, à la recherche d’un signe de vie extraterrestre.

Or, le signal BLC-1 a retenu toute leur attention. Et pour cause : des signaux d’une telle fréquence (982 MHz) sont habituellement produits par des technologies humaines, comme des satellites. Vu la zone d’émission de ce signal, une origine humaine ne semble pas plausible, pointent les chercheurs. Plus intrigant encore : le signal aurait changé au cours de son observation.

Un signal inexpliqué

À l’heure actuelle, les scientifiques n’ont pas encore terminé l’analyse de ce signal, note le National Geographic. Néanmoins, aucun des tests déjà menés ne permet d’en expliquer l’origine.

« Ce signal a des propriétés particulières qui l’ont amené à passer bon nombre de nos contrôles, mais nous ne pouvons pas encore l’expliquer », a déclaré Andrew Siemion, astrophysicien à la tête du projet Breakthrough Listen.

Même si le mystère persiste, le scientifique écarte la possibilité d’un message envoyé par des extraterrestres. « Je pense que nous finirons par nous convaincre que BLC-1 relève d’une interférence [humaine ou naturelle]», conclut-il.