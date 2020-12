Sels, sucre, lipides… Que contient exactement le vaccin anti-Covid de Pfizer ?

Ce lundi, l’Agence européenne des médicaments a donné son feu vert au vaccin contre la Covid-19 développé par les firmes Pfizer et BioNTech. Mais que contient exactement cette petite fiole ? Les autorités sanitaires américaines en ont détaillé la composition.

Attendu depuis des mois, le vaccin contre le coronavirus Pfizer/BioNTech devrait être administré pour la première fois en Belgique le lundi 28 décembre. Quatre maisons de repos à travers le pays en recevront les premières doses. Au total, quelque 5.000 Belges pourraient être vaccinés grâce au premier lot de vaccins Pfizer/BioNTech.

Tout juste approuvé par l’Agence européenne des médicaments et la Commission européenne, ce vaccin a déjà été injecté à des milliers d’Américains. Dans un souci de transparence (et afin de mettre un terme à la circulation de « fake news »), la FDA, l’Agence américaine des médicaments (Food and Drug Administration) en a détaillé la liste complète des ingrédients.

Un peu de sucre, une pincée de sel…

Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech contient cinq types d’ingrédients : des sels, du sucre, des lipides, de l’eau et le principe actif : l’ARNm.

L’ARN messager est la technologie au cœur des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna. Cette technologie ultra-innovante consiste à injecter dans nos cellules des brins d’instructions génétiques appelées ARN messager, pour leur faire fabriquer des protéines ou « antigènes » spécifiques du coronavirus. Ces protéines vont être livrées au système immunitaire, qui va alors produire des anticorps. Une fois que cet ARN est « lu » par nos cellules, il se détruit en quelques heures, voire quelques jours. La séquence ARN exacte reste toutefois gardée secrète par les laboratoires.

Pour injecter cet ARNm, il doit être protégé par une couche de quatre lipides (matières grasses). Ceux-ci favorisent sa pénétration dans nos cellules afin d’en assurer la pleine efficacité, explique Futura-Science.

Le vaccin contient également un ensemble de quatre sels. Cette solution saline a pour but d’équilibrer le pH, c’est-à-dire faire en sorte que le pH du vaccin se rapproche le plus possible du pH du corps humain (ni trop acide, ni trop basique).

Enfin, le sucre (saccharose) permet d’assurer une bonne conservation du vaccin. L’eau, quant à elle, permet de lier tous ces ingrédients et de faciliter l’injection.