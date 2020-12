Muriel Robin s’est confiée sur ses quatre dépressions

À 65 ans, l’humoriste Muriel Robin est passée derrière la caméra afin de réaliser son premier téléfilm intitulé « I Love You Coiffure », diffusé ce lundi soir sur TF1. A cette occasion, elle a confié au JDD son profond mal-être qui l’a suivie durant près de 30 ans.

Muriel Robin n’a en effet jamais compris pourquoi elle avait été boudée par le cinéma pendant près de 30 ans. Une situation qui l’a énormément touchée.

« Ne recevoir aucun scénario de comédie pendant trente ans a été le plus grand chagrin de ma vie : il m’a déglinguée… », a-t-elle expliqué. Et c’est parce qu’elle s’est sentie « amochée » pendant des années qu’elle a décidé de prendre elle-même les choses en main.

Et d’ailleurs, il était temps. « Si j’avais osé plus tôt, je n’aurais peut-être pas fait quatre dépressions, mais seulement une ! », a-t-elle regretté. Mais « le plus important est de voir ce dossier enfin réglé : j’ai compris que je pouvais me débrouiller toute seule en réalisant mes propres films ».

Malgré ce passage derrière la caméra, elle n’en délaissera pas pour autant les scènes. « Quand les salles vont rouvrir, je vais reprendre ma tournée Et pof ! avec mes sketchs cultes. J’ai aussi l’intention de surprendre avec un spectacle sans un mot, où je ne m’exprimerais qu’avec mon corps et des mimiques. Dans l’humour, ce serait vraiment nouveau. Je peux me le permettre : j’ai perdu du poids, je fais du sport. Je veux être en forme pour assouvir toutes mes envies et ne rien m’interdire. »