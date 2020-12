Marc van Ranst confirme que la nouvelle variante du coronavirus est présente en Belgique

La nouvelle variante qui se propage à la vitesse grand V actuellement au Royaume-Uni et inquiète beaucoup les autorités locales et internationales aurait été retrouvée en Belgique, selon Marc van Ranst. Le virologue affirme que l’on a trouvé quatre mutations au nord du pays entre le 30 novembre et le 1er décembre.

Depuis peu, une nouvelle variante du coronavirus se propage à une vitesse folle au Royaume-Uni. Si l’on ne sait encore que peu de choses, on constate que cette mutation de la Covid-19 a une propagation encore plus rapide d’environ 70% que la précédente. Une hypothèse des experts britanniques que confirme le virologue Marc Van Ranst auprès de nos confrère de VTM Nieuws.

« Le virus s’est adapté à nos cellules et y pénètre plus facilement. Cela veut dire que plus de cellules sont infectées », explique l’expert. A l’heure d’écrire des lignes, rien ne prouve que la variante du virus est plus dangereuse. Néanmoins, la vigilance reste de mise, d’autant plus que le virus a traversé nos frontières: « Si les 2.000 échantillons analysés, on a trouvé quatre mutations. Toutes entre le 30 novembre et le 1er décembre. Trois échantillons venaient de Flandre-Orientale et une de Flandre-Occidentale. On verra dans les prochains si d’autres échantillons sont trouvés. Ça pourrait être très limité, mais il faut tenir ça à l’œil. »

Le virologue est toutefois optimiste, étant donné la prochaine arrivée du vaccin dans notre quotidien, même s’il n’est pas sûr qu’il protègera notre corps face à cette variante. Il estime donc que la fermeture des frontières britanniques est une bonne mesure de précaution. Depuis hier, de nombreux pays ont décidé de suspendre leurs vols vers et en provenance du Royaume-Uni, qui se retrouve isolé alors que les négociations post-Brexit n’ont toujours pas abouties.