Le témoignage glaçant de la mère agressée lors du contrôle covid de Waterloo

Ce vendredi, une intervention particulièrement virulente de la police à la lisière entre Lasnes et Waterloo a eu lieu. Les scènes, d’une violence inouïe, ont été postées sur les réseaux sociaux et font depuis le tour du web. Ce lundi, la maman qui a été agressée donne sa version des faits.

Les policiers de la zone de la Mazerine et leurs collègues waterlootois ont été appelés à intervenir vendredi soir vers 23h30 dans une habitation privée située à la limite des localités d’Ohain (Lasne) et Waterloo. Une fête rassemblant une dizaine de personnes s’y déroulait. Lors du contrôle domiciliaire opéré en accord avec le parquet brabançon, le propriétaire de la maison s’est rebellé, tout comme sa conjointe et leurs enfants. Des coups ont été portés aux policiers qui ont été blessés sans pour autant se trouver en incapacité de travail. La mère de famille s’est retrouvée au sol durant l’altercation et souffre d’une fracture du nez.

Sa version des faits, la maman la donne dans une publication Facebook a retrouvé ci-dessous:

Plus tôt dans la journée, on apprenait que les faits seraient entendus par la justice à la fin du mois de janvier. En attendant, cette maman a reçu un soutien massif suite à ces événements et l’on ne parle plus que de cette triste soirée à Waterloo partout en Belgique…

« Je ne dors plus depuis 3 jours, je n’arrête pas de pleurer, mes enfants sont choqués et ma cadette est complètement renfermée sur elle-même, elle ne parle pas de ce qui s’est passé, je pense que les dégâts psychologiques sont plus que graves… Invitez 3 parents pour Noël et c’est ce que vous risquez, même si pour ma part, je n’arrive pas encore à réaliser que c’est bien réel! Franchement, je ne souhaite cela à personne, pas même à ceux qui y vont de leurs petits commentaires désobligeants », conclut la maman, qui reçoit effectivement certains messages condamnant son attitude et donnant raison à la police qui est intervenue.