Le Noël de cette famille carolo gâché par un terrible cambriolage

Depuis le début du confinement, les cambriolages sont naturellement en baisse partout dans le pays, mais la vigilance reste de mise car les voleurs s’adaptent à la crise. Une famille de Montigny-sur-Sambre en a fait les frais et a notamment retrouvé son salon rempli de cadeaux de Noël saccagé…

Ce sont nos confrères de RTL info qui ont été alerté par une habitante de Montigny-sur-Sambre, elle qui a été victime d’un cambriolage à l’approche des fêtes. Souhaitant rester anonyme, elle a toutefois souhaité faire part de son histoire pour alerter l’entièreté de la population.

A deux semaines, cette maman a retrouvé son domicile complètement saccagé, expliquant que les voleurs avaient « tout ouvert, de la cave au grenier ». Elle explique qu’elle était chez un ami, chez qui elle était restée dormir pour ne pas enfreindre le couvre-feu. Lorsqu’elle se rend chez elle le matin, elle réalise l’ampleur des dégâts: « Télé, jeux, consoles, bijoux, montres. On avait préparé les cadeaux, ils ont tout éventré, et m’ont laissé les cartons vides. Ils ont piétiné ma maison avec leurs chaussures pleines de boue. Pour tout mettre en ordre, on a une semaine de travail, c’est vraiment le fourbi. »

1.100 € par mois

Pour cette maman célibataire, c’est un véritable drame à quelques jours de Noël: « J’ai à peine 1.100€ par mois. Mes deux enfants ont très peur, et ils n’ont plus rien, maintenant. Ils leur ont tout pris. On n’a plus de vie normale. Le souper n’est même plus prêt, je ne mets plus mes enfants à l’école, je tremble. Chaque fois que je vais dans une pièce, je vois ce qu’il manque et ça m’énerve. »

« J’ai même plus envie de fêter Noël. Mais j’ai dit à mes enfants qu’au moins, on n’était pas là. Voyons le bon côté des choses : on va bien, et on est tous ensemble. Heureusement, personne n’était à la maison », conclut-elle. Petite lueur d’espoir pour la jeune femme: dans 50% des cambriolages, les objets volés sont retrouvés. Reste à savoir les conclusions qui seront tirées de cette enquête…