Elliot Page remercie ses fans pour leur soutien

Elliot Page a remercié ses fans pour leur soutien après son coming out trans. La star de « The Umbrella Academy » a publié un nouveau selfie sur Instagram et a exhorté les gens à « être là les uns pour les autres ».

Dans son post, la star de Netflix porte des lunettes à monture argentée et un sweat à capuche noir remonté au-dessus de sa tête. Il a expliqué qu’il serait de retour sur nos écrans après le nouvel an.

« Du fond du cœur, merci. Votre amour et votre soutien ont été le plus beau cadeau. Restez en sécurité. Soyez là l’un pour l’autre. Si vous le pouvez, soutenez @transanta et @translifeline. Rendez-vous en 2021 », pouvait-on lire.

Début décembre, Elliot Page avait révélé avoir changé de nom, ajoutant « J’aime le fait d’être queer ». « À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, au dégoût de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux. »

Netflix est actuellement en train de changer le nom d’Elliot dans le générique des projets dans lesquels il est impliqué.