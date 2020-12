60.000 € d’amende pour des parents qui détruisent la collection porno de leur fils

Dans le Michigan, un couple a été condamné à une amende de plus de 60.000 € après avoir détruit la collection de contenu pornographique de leur fils. Celui-ci a décidé de porter plainte contre eux pour le préjudice subi et a obtenu gain de cause. Cela risque de ne plus être la grosse ambiance dans cette famille…

En 2016, un Américain âgé de 40 ans divorce de sa femme et décide de retourner provisoirement vivre chez ses parents, dans le Michigan. Ceux-ci l’hébergent durant quelques temps et David décide de déménager, mais réalise qu’il lui manque une partie de sa collection de contenu pornographique. Douze boîtes de films porno ainsi que plusieurs magazines sont introuvables au moment de faire les cartons.

Rapidement, les parents admettent qu’ils sont à l’origine de la destructions de ces objets à la valeur inestimable pour David, et affirment qu’ils ont fait cela pour le bien de leur fils. Celui-ci ne l’entend pas de cette oreille et décide de déposer plainte contre ses parents. Le 16 décembre dernier, la justice lui a donné raison et ses parents lui doivent désormais la somme de 75.000 $, soit plus de 60.000 €, pour le préjudice qu’il a subi.

Si le père de David a fait cela, c’est d’après lui car certaines des vidéos qu’il a visionnées contenaient des images illégales, comme des scènes avec des animaux ou des mineurs, ainsi que de l’esclavage et des agressions sexuelles. Le fils a nié en bloc ses accusations et toute la collection a donc dû être fouillée pour vérifier les propos du père. Près de 1.605 vidéos ont ainsi été analysées par les autorités, qui n’ont trouvé aucune trace de contenu illégal, et qui ont donc donné raison à David!