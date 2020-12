La voyance, une thérapie ?

Quand je dis à mes amis que j’ai rencontré Dominique Lehmann, ils ont toujours deux réactions. La première est bien sûr de me lancer le ‘slogan’ : « La star des voyants, le voyant des stars ». La seconde est de savoir ce qu’il m’a raconté et surtout, de savoir si ce qu’il a dit est vrai. Difficile de répondre à cette question puisque ses prédictions auraient lieu au bout de deux années pleines, en 2023 donc. Par contre, j’ai été bluffée sur ce qu’il m’a annoncé d’emblée sur un des aspects de ma vie privée. Il a directement vu ou cerné -c’est à vous de voir- une étape importante que j’aimerais accomplir. Ce que j’apprendrais plus tard en rentrant chez moi, c’est qu’il a fait les mêmes prédictions à mon compagnon concernant sa conjointe, c’est-à-dire moi (nous ne lui avons évidemment pas dit que nous étions ensemble). Don ? Hasard ? À vous de voir ! Pour ma part, je penche plus pour un don quel qu’il soit. Toutefois, je l’ai trouvé, au fur et à mesure de la séance, de plus en plus confus. Et j’ai eu l’impression, à la fin de la séance, de l’aider un peu dans ses « prédictions » avec mes réactions spontanées. Bref, une chose est sûre : il n’y a que l’avenir qui pourra nous dire si ce qu’il a dit est juste. Affaire à suivre…