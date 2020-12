Qui est Amandine Petit, la nouvelle Miss France ?

Ce samedi, Amandine Petit a réalisé son rêve de petite fille en étant élue Miss France 2021. Mais qui est vraiment cette étudiante de 23 ans ?

Âgée de 23 ans, Amandine Petit, qui représente la Normandie, est actuellement étudiante en Master 2 Management des établissements et des structures gérontologiques. Comme le rapporte la presse française, c’est la seconde fois que celle qui mesure 1m75 tente sa chance au concours après un premier échec en 2015. « Je n’étais pas censée me représenter cette année, je l’avais déjà fait une première fois en 2015, l’expérience était très belle, et finalement, elle est encore plus belle cette année. On a un engouement derrière. Toutes les candidates étaient merveilleuses, il y avait une entente formidable entre nous », a-t-elle déclaré juste après sa victoire.

Egalement modèle, Amandine Petit est très active sur les réseaux sociaux où elle partage de nombreuses photos de ses shootings. Grâce à sa victoire au concours Miss France, elle devrait toucher durant un an un salaire estimé entre 3.000€ et 5.000€ net.

Avec cette édition 2021, le concours Miss France a réalisé ses meilleures audiences depuis 2006, année où Rachel Legrain-Trapani avait été élue plus belle femme de France. 8,6 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur petit écran samedi.