Dominique Lehmann avait prédit pour 2020 une année où on allait beaucoup pleurer. « La grande tristesse générale concerne la crise sanitaire actuelle. Je ne m’en souvenais pas mais une cliente m’a aussi rappelé que j’avais prédit un scandale général cette année. » En effet, lors de ses prédictions, le voyant avait parlé d’un grand malheur mondial. « Cela ressemble fortement à la Covid ! »

Pour Dominique Lehmann, on finira par sortir de cette crise. « Cela prendra du temps. C’est très difficile à voir dans les cartes. On maitrise les choses vivantes. Pour les choses impalpables, c’est plus compliqué. » Comment voit-il l’année 2021 ? « Un peu mieux que 2020 mais 2022, ça sera encore mieux ! En 2022, on va revenir à une situation beaucoup plus normale. »