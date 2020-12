La belle déclaration de David Harbour à sa femme Lily Allen

Le mari de Lily Allen a déclaré sa flamme à sa femme dans une interview pour le magazine People.

Le 7 septembre dernier, Lily Allen et son compagnon David Harbour se mariaient dans le plus grand des secrets à Las Vegas. Et depuis ce jour, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour. « J’ai marié une femme belle et incroyable que j’aime. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi aimant qu’elle. On ne s’est jamais autant soucié de moi et je n’ai jamais été autant aimé par un autre être humain. C’est une personne profondément bienveillante et j’aime ça chez elle », a déclaré David Harbour dans People.