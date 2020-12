Que faire dans son jardin en hiver ?

L’hiver n’est pas la saison la plus propice au jardinage. Cependant, lorsque le temps est sec et froid, il y a quand même des choses à faire dans son jardin et dans son potager en attendant le retour des beaux jours.

Le grand nettoyage

Après plusieurs mois de bons et loyaux services, il est temps de faire respirer votre potager et de le laisser se reposer. Après les dernières récoltes, l’heure est venue de désherber et de protéger. La terre est meuble et l’arrachage des mauvaises herbes peut se faire sans aucune difficulté et surtout, sans désherbant. Une fois que le sol a été nettoyé, ne le laissez pas nu. S’il n’a pas encore gelé, c’est le moment idéal de pailler le sol ainsi que les pieds des plantes et des arbustes. Le paillage peut se faire avec de la paille mais également des écorces broyées, une couche de fumier ou même des feuilles mortes. Cela créera une sorte de couverture naturelle qui évitera au sol de se tasser et de conserver ses éléments nutritifs. Durant cette période creuse de l’année, profitez-en aussi pour nettoyer et entretenir votre matériel et vos outils de jardinage. Pensez à les aiguiser et les graisser avant de les ranger au sec pour l’hiver.

Que planter en hiver ?

L’hiver est une saison propice pour planter certains arbres et les arbustes fruitiers tels que les framboisiers, les groseilliers, les cerisiers, pommiers ou les poiriers. La plantation d’arbres d’ornement ou d’ombrage tels que le frêne et le tilleul est idéale durant cette période de l’année. Le début de l’hiver est également le bon moment pour planter tous les types de rosiers mais aussi les lilas ou les camélias. Pour le reste, gel et semis font rarement bon ménage et il est temps de laisser votre potager se reposer.

Objectif printemps

Mettez cette période creuse à profit pour préparer l’avenir. C’est le moment idéal pour planifier ce que vous allez semer en 2021 et, pourquoi pas, de déjà acheter les semences. C’est aussi le moment de feuilleter les catalogues de bulbes et de passer vos commandes. Enfin, l’hiver peut aussi être l’occasion de se lancer dans de nouveaux projets. Vous pouvez mettre ce temps à profit pour réaliser des travaux d’aménagement comme la rénovation d’une allée ou la préparation du terrain pour une nouvelle terrasse, une allée ou un bassin. Comme le potager est vide, l’hiver est aussi le moment parfait pour installer un système d’arrosage automatique enterré ou goutte à goutte.