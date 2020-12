« Marraine ou presque », une très belle surprise

Dans « Marraine ou presque », partez à la découverte d’Eleanor, une bonne fée persuadée que la magie est nécessaire dans ce monde.

Il était une fois… une très belle surprise ! On connaît tous la marraine de Cendrillon, mais pas trop ses copines les fées. Eleanor, la plus jeune d’entre elles, est aussi la plus enthousiaste à l’idée de secourir une pauvre petite fille. Elle quitte alors un beau jour son monde enchanté, et fonce à Boston, pour y déverser toute sa joie de vivre. Malgré une intrigue d’un kitsch à faire sourciller toutes les princesses Disney en chœur, la réalisatrice Sharon Maguire (‘Bridget Jones’) parvient à tirer son épingle du jeu dans l’avalanche de navets de Noël qui nous tombe dessus pour les fêtes. Les clins d’œil malins à la culture Disney fusent, et le talent des actrices nous rappelle la douceur de vieux classiques comme ‘Princesse malgré elle’ ou ‘Ma meilleure ennemie’… La baguette magique en plus ! 3/5