VIDEO. Une infirmière s’évanouit après avoir reçu le vaccin, aucune preuve de « génocide de masse »

Depuis sa publication sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, la vidéo est reprise en masse par les militants antivaccins.

Sur les images, on peut voir Tiffany Dover, une infirmière du Tennessee, s’évanouir après avoir reçu une dose du vaccin Pfizer/BioNtech contre le coronavirus. Il n’en fallait pas plus pour que la toile s’affole, certains internautes n’hésitant pas à qualifier le vaccin comme arme d’un « génocide de masse ».

Sauf que la principale intéressée a très vite donné la raison de son évanouissement. Comme elle l’a expliqué à la presse américaine, elle souffre d’une maladie qui la fait tomber dans les pommes lorsqu’elle ressent de la douleur. « Cela m’a pris tout d’un coup. Je me suis sentie désorientée, mais je me sens bien maintenant. Et la douleur dans mon bras a disparu », a-t-elle également déclaré.

Courant lors de vaccinations

Sur son site, le « Centers for Disease Control and Prevention » américain a rappelé qu’il n’était pas « rare » que certaines personnes s’évanouissent après avoir été vaccinées, peu importe le vaccin. « Les scientifiques pensent que ces évanouissements sont liés au processus de vaccination et non au vaccin en lui-même », poursuit le CDC.

Pour rappel, l’essai clinique du vaccin Pfizer/BioNtech a été réalisé sur quelque 40.000 volontaires. Cet essai montre que ce vaccin provoque des effets indésirables classiques, souvent pénibles mais sans danger: 80% des vaccinés ont eu mal autour du point d’injection, beaucoup ont ressenti fatigue, maux de tête ou courbatures et certains ont eu un gonflement temporaire des ganglions. Des effets plus fréquents et intenses chez les plus jeunes.

Enfin, les autorités sanitaires américaines et britanniques ont également émis une recommandation afin de ne pas vacciner «toute personne ayant un historique de réaction allergique importante à des vaccins, des médicaments ou de la nourriture (comme des réactions anaphylactiques ou ceux à qui il a été conseillé de porter un injecteur d’adrénaline)».