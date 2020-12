Un violeur en série condamné à 897 ans de prison

Un violeur a été condamné ce vendredi à près de 900 ans de prison pour les viols qu’il a commis entre 1991 et 2006.

Vendredi, la justice américaine a condamné Roy Charles Waller, un violeur qui a sévi pendant une quinzaine d’années en Caroline du Nord, a… 897 années de prison. Comme le rapporte CNN, l’accusé, aujourd’hui âgé de 60 ans, a été reconnu coupable de 46 faits s’étant déroulés entre 1991 et 2006 sur neuf femmes. Dans la plupart des cas, M. Waller pénétrait dans l’habitation des victimes, avant de les séquestrer et de les violer à plusieurs reprises, selon la police de Sacramento.

JUST IN: Roy Charles Waller, nicknamed the NorCal Rapist, is sentenced to 897 years in prison for the attacks on women in their homes between 1991 and 2006. https://t.co/Vy0xTICqux pic.twitter.com/7WUm6BJ4k2

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) December 18, 2020