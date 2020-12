Tom Cruise aurait retrouvé l’amour

La star américaine aurait retrouvé l’amour lors du tournage du septième volet de la saga « Mission Impossible ».

Huit ans après son divorce avec Katie Holmes, Tom Cruise, 58 ans, aurait retrouvé l’amour. L’heureuse élue ne serait autre qu’Hayley Atwell, 38 ans, sa partenaire à l’écran dans le dernier volet de « Mission Impossible ». D’après The Sun, le couple se fréquenterait secrètement depuis plusieurs semaines.

D’après le tabloïd anglais, les deux acteurs se seraient rapprochés après avoir tourné plusieurs scènes à Rome et en Grande-Bretagne. Mais « Tom et Hayley ont accroché dès le premier jour », confie une source proche du tournage. « Le confinement et toutes les difficultés liées à la pandémie les ont rapprochés et ils sont désormais inséparables. Ils se voient après les heures de tournages. Ils ont l’air tous les deux très heureux ».

« Mission impossible 7 », dont le tournage a été arrêté plusieurs fois à cause de la Covid, devrait sortir le 19 novembre 2021.