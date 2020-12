Pas d’assouplissement des mesures avant Pâques 2021 ?

Pour Erika Vlieghe, la présidente du Groupe d’Experts de stratégie de crise pour la Covid-19, il faudra probablement encore attendre quelques mois avant d’assouplir les mesures.

Ce vendredi, le comité de concertation a édicté toute une série de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Désormais, les Belges se tournent vers 2021 dans l’espoir que le vaccin nous aide à définitivement laisser le virus derrière nous. Reste à savoir la date de ce retour à la normale. Dans un premier temps, on a beaucoup entendu la période de fin janvier/début février 2021. Sauf que depuis quelques jours, les contaminations repartent à la hausse et cet objectif semble de plus en plus difficile à atteindre.

Interrogée ce samedi par De Tijd, Erika Vlieghe, la présidente du GEMS (Groupe d’Experts de stratégie de crise pour la Covid-19), s’est laissée aller à un pronostic quant à l’allégement des mesures. Et selon elle, cet allégement ne devrait pas intervenir avant… Pâques car la vaccination des personnes fragiles ne va pas permettre un retour direct à la vie normale. « Ce n’est pas aussi simple. Quand nous aurons vacciné tous les résidents et employés des maisons de repos, il faudra s’attaquer à tous les plus de 65 ans, et on sera déjà à la fin mars. Les personnes âgées ne se trouvent pas seulement dans des hôpitaux et des maisons de repos. Et puis il faudra également s’occuper des plus jeunes avec des maladies sous-jacentes », a-t-elle détaillé.

Avant de poursuivre. « Mais on n’attendra pas que le dernier des jeunes soit vacciné pour alléger les mesures. Cela se fera au fur et à mesure, en fonction des chiffres. Je pense que ce sera trop tôt pour les vacances de Carnaval. Pâques me semble être une date plus réaliste ».