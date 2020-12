Mi-costume, mi-pyjama, voici le Pajama Suit

La Covid-19 a-t-elle définitivement mis fin au costume cravate ? Depuis le premier confinement, les ventes de costumes se sont effondrées dans le monde, et les marques planchent désormais sur des tenues plus décontractées. La société basée au Japon Aoki Holdings vient même de présenter ses premiers « Pajamas Suits », création hybride entre le costume et le pyjama destinée aux hommes en quête de confort et d’élégance.

La crise sanitaire n’a fait que renforcer une tendance qui était déjà dans l’air du temps. Si le costard a toujours été de rigueur, nombreux sont les hommes qui se sont permis ces dernières années de faire sauter la cravate lorsque les températures grimpaient en flèche. Mais le confinement semble avoir fini d’achever cette tenue pourtant portée aux quatre coins de la planète. Après tout, pourquoi porter un costume en télétravail ? Autant miser sur une tenue décontractée… sauf si vous devez composer avec des visioconférences tout au long de la journée. Alors pyjama ou costume ?

A Japanese apparel company created a 'Pajama Suit' that resembles an office attire, but feel as comfortable as sleepwear https://t.co/uzCRTm3s1t pic.twitter.com/aK0uV4E4eh — Reuters (@Reuters) December 16, 2020

Un costume pyjama pour être à l’aise en toute circonstance

La société Aoki Holdings a tranché, trouvant « LA » solution idéale aux transformations des modes de travail des hommes : le « Pajama Suit », comprendre le costume pyjama. La base des vêtements de demain, en somme. Ceux qui permettront à ces messieurs de ne plus avoir à choisir entre vêtements d’intérieur et tenues de travail, et qui leur offriront la possibilité d’être à l’aise en toute circonstance.

Faire rimer confort et élégance

Qu’on ne s’y trompe pas, si le homewear sort grand vainqueur des inspirations mode de l’année 2020, il ne s’agit pas d’une tendance éphémère directement liée au confinement. Ce besoin de protection, de confort, voire même de cocooning, devrait perdurer l’année prochaine… à une exception près. Des deux côtés, marques comme consommateurs, la tendance devrait évoluer en faisant désormais rimer confort et élégance. Paraître distingué oui, mais à condition de se sentir bien dans ces vêtements. Les « Pajamas Suits » d’Aoki répondent parfaitement à ces changements.

Des costumes d’un nouveau genre vendus 79 €

Proposés à la vente dans les magasins Aoki, ainsi que sur l’e-shop de la société, ces costumes d’un nouveau genre se distinguent par les matières utilisées. S’ils s’apparentent à un costume traditionnel en termes de design, ils ont été confectionnés à partir d’une matière confortable, spécifiquement extensible, qui permet de se sentir à l’aise comme dans un pyjama. L’objectif est de paraître soigné, en visioconférence comme pour une sortie de quelques minutes à l’extérieur, tout en étant libre de ses mouvements.

Les premiers « Pajamas Suits » sont disponibles en marine ou gris au choix. Aoki propose également des modèles à destination des femmes, en noir ou gris. Le tout est proposé à partir de 9.980 yen pour une veste et un pantalon, soit environ 79 euros.

Une idée qu’aurait sans doute apprécié Barney dans la série How I Met Your Mother :