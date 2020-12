Polémique après la divulgation du prix des vaccins par la secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker

L’organisation représentative du secteur pharmaceutique pharma.be s’inquiète de la fuite des prix européens des vaccins contre le coronavirus par la secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker. «Il s’agit d’une grave infraction à la clause de confiance dans les contrats entre la Commission européenne et les entreprises concernées», dit pharma.be dans un communiqué vendredi.

En révélant les prix dans un tweet, Mme De Bleeker nuit au gouvernement et aux consommateurs, selon pharma.be.

«Le devoir de confidentialité garantit que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas au courant des accords», a déclaré Caroline Van, CEO de pharma.be. «Cela donne aux gouvernements la possibilité de négocier de meilleures remises. Lors des négociations avec la Commission européenne, des prix très raisonnables ont été négociés pour que tous les États membres européens qui le souhaitent puissent vacciner et dépister leur population», ajoute-t-elle.

L’organisation faîtière de plus de 130 sociétés pharmaceutiques belges explique que les différences de prix entre les vaccins disponibles peuvent s’expliquer par les différences de structure de coûts, non seulement en termes de recherche et développement, mais aussi de production et de logistique. «Les prix des vaccins Covid-19 sont très raisonnables au regard de la vitesse de leur développement et des risques qui y sont associés», indique le communiqué.

La Commission réagit