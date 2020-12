La « Kim Kardashian mexicaine » a perdu la vie lors d’une opération de chirurgie

Joselyn Cano, une influenceuse mexicaine âgée de 30 ans, est décédée des suites d’une opération de chirurgie esthétique effectuée en Colombie.

Joselyn Cano était surnommée la « Kim Kardashian mexicaine ». Elle avait eu 30 ans au printemps dernier et comptait près de 13 millions d’abonnés sur Instagram. Début décembre, cette influence est partie faire un « lifting brésilien », également appelé « Brazilian Butt Litt » en Colombie.

Cette opération de chirurgie esthétique consiste à injecter de la graisse du corps dans les fesses afin d’obtenir des formes plus voluptueuses. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu et la jeune femme est décédée des suites de cette opération.

Très présente sur les réseaux sociaux, Joselyn Cano n’a plus rien posté depuis le 7 décembre dernier, date à laquelle elle aurait perdu la vie. Sa famille et ses proches n’ont pourtant pas encore officialisé son décès. Sa mort ne fait pourtant aujourd’hui plus aucun doute puisque ses funérailles ont eu lieu ce 17 décembre en Californie et ont été retransmises en direct sur YouTube.