Alain, restaurateur, affronte la crise avec son « menu du cœur » à 5 €

Alain Hansenne est un chef haut en couleur dont la devise est de toujours avoir la banane. Le mois dernier, il a décidé de proposer aux familles touchées par la crise du coronavirus un «menu du cœur», à savoir un apéro, un plat et un dessert pour seulement 5 €.

À Verviers, Alain Hansenne est à la tête de l’établissement « Bar et Resto en Harmonie » depuis 2017. Comme tous les restaurateurs, il a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire et par les différents confinements. Mais plutôt que de subir la situation, il s’est lancé dans une initiative solidaire. Le 8 novembre dernier, le restaurateur verviétois a lancé ce qu’il a baptisé le « menu du cœur ».

L’envie d’offrir du bonheur

Le principe est simple : chaque dimanche, pour 5 €, il propose un menu à emporter avec apéro, plat principal et dessert. « J’ai envie d’offrir du bonheur. J’ai envie qu’on prenne tous des initiatives sympas comme ça, qu’on redevienne fraternel », avait-il déclaré sur Facebook dans la vidéo qui annonçait ce projet.

« On peut voir que tout ce qui découle de la Covid est négatif. Il y a par exemple des gens qui font de la délation. La Covid ne procure que des choses mauvaises. Mon initiative, c’est aller à contre-courant et de donner du positif. Ce n’est pas perçu comme ça mais en réalité, c’est violent ce que je fais. C’est symbolique de la démission d’une société qui n’a plus aucune empathie et qui ne regarde que sa gueule », nous explique le chef de l’Harmonie.

« Je le ferai jusqu’à la fin »

Rapidement, Alain Hansenne a pu compter sur l’aide et le soutien de Didier Piot de la boulangerie Piot situé à Francorchamps : « C’est lui qui m’a permis de construire ce menu. Il a vu mon message sur Facebook et il m’a appelé en disant qu’il ajoutait gratuitement le dessert à mon menu ».

Alain ne s’attendait pas à ça en lançant les « menus du cœur ». « La plupart des gens qui viennent chercher ce menu ne sont même pas dans le besoin. Je m’attendais à voir ce que François Hollande appelait les ‘sans-dents’. Je n’en ai vu aucun », confie le restaurateur. Pourtant, il a décidé de continuer et de ne faire aucune discrimination : « Même des gens bien habillés sont parfois aux abois financièrement. Le but est de permettre à tout le monde de venir chercher un menu à un prix attractif pour faire plaisir à sa famille ».

80 menus chaque dimanche

Dans cette initiative, le chef a quand même un regret. « Ce qui m’étonne, c’est qu’aucune association verviétoise ne soit venue vers moi pour prendre 30 menus afin de les distribuer dans la rue ou dans un home. Personne n’a fait ça et c’est la preuve que nous sommes dans une société où de plus en plus de gens sont chacun pour soi. Personne ne s’est dit qu’il allait en prendre 20 pour faire plaisir à des gens dans le besoin », regrette le restaurateur.

Chaque dimanche, Alain sert environ 80 menus et en refuse une quarantaine. Il ne compte pourtant pas s’arrêter là. « Je vais continuer à le proposer jusqu’à ce que je puisse le faire. Je le ferai jusqu’à la fin », conclut-il.

Plus d’infos sur la page Facebook « Bar et Resto en Harmonie »

Thomas Wallemacq