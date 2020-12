À 35 ans, elle est toujours clouée au lit, huit mois après avoir attrapé le coronavirus

Huit mois après avoir contracté le coronavirus, Laëtitia est toujours hospitalisée loin de chez elle. Incapable de marcher seule, la jeune femme de 35 ans livre un témoignage fort et inquiétant.

Originaire de Bordeaux, Laëtitia Heuveline est journaliste pour Radio France et France Bleu. Ce jeudi 17 décembre, la jeune femme de 35 ans a partagé son histoire sur Twitter et sur Facebook. Plus de six mois après avoir été contaminée par la Covid-19, elle est toujours hospitalisée et elle raconte son calvaire.

« Mes jambes n’ont plus le force de supporter mon poids »

« J’ai 35 ans, je ne peux plus marcher seule mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien parce que les examens sont bons. Tout va bien, les analyses ne montrent pas d’anomalies. Tout va bien, votre bilan est normal. Mes jambes n’ont plus le force de supporter mon poids, je n’ai plus la possibilité de m’occuper de mes enfants ou de travailler, je ne peux plus monter les escaliers de la maison qu’on vient d’acheter. Mais vous savez quoi ? Tout va bien. Ce sont les médecins qui le disent », commence par écrire Laëtitia.

« Ils disent que c’est dans la tête »

« Et quand il ne disent pas ça, ils disent que c’est dans la tête. ‘le cerveau peut créer des symptômes tout seul’. Évidemment puisque tout va bien. Je suis loin de mes enfants, de mon mari, dans un bout de ‘chambre’ sans aucune affaire mais j’ai créé ça toute seule. Je m’ennuyais dans cette année qui n’avait pas encore été assez dense en merdes à répétition donc, inconsciemment, je me suis dit ‘Hey cerveau, si tu disais donc à mes jambes de ne plus marcher. Mais pas d’un coup. Non, fais ça progressivement sur plusieurs semaines. J’ai 35 ans, je suis clouée à un lit d’hôpital, obligée de demander de l’aide pour aller aux toilettes. Mais vous savez quoi ? Tout va bien », poursuit-elle.

« La Covid a attaqué mes muscles »

« Aujourd’hui je suis à l’hôpital à des centaines de km de chez moi après une biopsie musculaire qui révèle que la Covid (attrapée en avril) a attaqué mes muscles. La pathologie qui n’est pas encore décrite scientifiquement touche essentiellement des femmes jeunes (30 à 45 ans), sportives, actives, sans antécédents. Non ce n’est pas un burn out, de l’hystérie féminine ou tout autre syndrome psychique qui passe avec du repos », explique ensuite la jeune femme.

Plusieurs jeunes femmes touchées

Laëtitia Heuveline adresse ensuite un message aux internautes mais également aux médecins. « S’il vous plaît, passez le message. On ne connait pas encore tout de la Covid. Et messieurs et mesdames les médecins, un peu d’humilité et d’écoute s’il vous plaît ! On apprend tous ensemble. Demander une évaluation psychiatrique uniquement parce que ce que l’on voit est inconnu, ce n’est pas possible. Merci de faire passer. Si ce serait-ce qu’une personne peut éviter mon calvaire, tout ça n’aura pas été vain », conclut Laëtitia dans un message retweeté plus de 600 fois.

Dans les commentaires, plusieurs utilisatrices ont confié avoir des symptômes similaires. « Sportive aussi, la covid m’a aussi rongé les muscles avec des difficultés à dormir et marcher, avec une douleur diffuse dans les muscles des jambes insupportable », « Gros problèmes pour marcher et les analyses sont bonnes aussi… Incompréhensible ! », « Malade depuis fin mars, en fauteuil roulant. Depuis fin septembre, impossible de rester debout plus de 20 minutes. Sans aucune comorbidité avant le Covid », ont témoigné plusieurs personnes dans les commentaires.