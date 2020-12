Un étudiant de 20 ans gagne 12,4 millions € à la loterie

L’année 2020 n’aura pas été mauvaise pour tout le monde. Ce 17 décembre, un étudiant de 20 ans a décroché le jackpot à la loterie en remportant 12,4 millions €. Un montant qui va assurément changer sa vie.

Ce 17 décembre, la chance a souri à un étudiant de 20 ans originaire de Brisbane en Australie. Après avoir joué au Powerball jackpot, la loterie nationale, il a découvert qu’il avait les sept numéros gagnants (29, 4, 17, 16, 33, 5 et 9) ainsi que le numéro complémentaire, le 13. Il véritable coup de chance qui a permis au jeune homme d’empocher 20 millions de dollars australiens, soit 12,4 millions d’euros.

« Je ne vais plus jamais travailler »

Certains grands gagnants aiment dire qu’ils vont se faire plaisir mais qu’ils ne vont pas changer de vie et qu’ils vont continuer à travailler. Mais cet étudiant qui est à l’université a préféré être franc : « Je ne vais plus jamais travailler ». « Certaines personnes consacrent toute leur vie au travail. Moi, je vais faire passer ma famille et mes amis au premier plan. Je vais les aider et les surprendre, certains ont vécu une année très difficile », a déclaré l’heureux gagnant dans une interview.

Aider sa famille, ses amis et des associations

Le nouveau millionnaire de 20 ans compte aussi utiliser son argent pour la bonne cause. « Il y a des organisations caritatives que je soutiens déjà et maintenant, je vais pouvoir leur donner encore plus ».

L’étudiant est également revenu sur la manière dont il a appris qu’il était le grand gagnant. « J’ai pris mon téléphone en essayant d’appeler ma famille pour leur dire. Mais ils étaient tous en train de dormir ». Il a donc dû attendre ce vendredi matin pour partager la bonne nouvelle. En n’arrêtant pas de penser à sa nouvelle vie de millionnaire, il a également confié qu’il n’avait pas réussi à dormir de la nuit.