Les infractions à la quarantaine bientôt sévèrement punies ?

La police pourrait désormais avoir accès au formulaire de localisation du passager, ce document que toute personne doit compléter après un voyage de plus de 48 heures dans une zone rouge.

Ce vendredi dès 14 heures, le comité de concertation se réunira à nouveau pour faire le point sur la situation épidémiologique dans notre pays. Si un allégement des mesures n’est pas envisageable à cause de la hausse des nouvelles contaminations depuis quelques jours, un durcissement n’est pas non plus à l’ordre du jour.

Plusieurs points seront pourtant abordés lors de ce comité, dont le respect de la période de quarantaine au retour des voyages à l’étranger en zone rouge. S’ils sont déconseillés, les autorités estiment que de nombreux Belges profiteront tout de même des fêtes pour quitter le pays.

Selon les informations de la Dernière Heure et de Sudpresse, la police pourrait désormais avoir accès au listing des personnes qui reviennent de l’étranger et ont rempli le formulaire de voyage (FLP). De cette manière, les forces de l’ordre pourront voir, en cas de contrôle routier notamment, si les personnes testées sont censées être en quarantaine ou non.

Des amendes salées

« La police n’aura pas accès à vos données santé », précise pour Sudpresse le cabinet de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). « Elle ne pourra pas, par exemple, identifier les personnes mises en quarantaine suite à un contact à haut risque. Ces données figurent dans une autre banque de données à laquelle nous ne demandons pas l’accès ».

Selon les deux quotidiens francophones, les Belges ne respectant pas la quarantaine s’exposent à des amendes salées. Enfin, pour rappel, une amende de 250 € est prévue si vous ne remplissez pas votre FLP au retour d’un voyage à l’étranger.