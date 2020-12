Les contaminations quotidiennes continuent à augmenter rapidement

Entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu en moyenne 2.445 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 12% de plus que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées vendredi matin par l’institut de santé publique Sciensano. Cette augmentation est alarmante car elle est de plus en plus rapide.

Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6% des contaminations avaient été signalées, puis 8% mercredi et 9% jeudi. Au total, la Belgique comptabilise plus de 618.204 cas positifs depuis le début de la crise, contre près de 615.500 dans le bilan de jeudi matin.

Il y avait 2.687 patients Covid hospitalisés jeudi, une diminution d’1% par rapport à il y a une semaine et de 25 unités par rapport à mercredi. Parmi ceux-ci, 561 étaient en soins intensifs (-2% et -10 unités comparativement à mercredi).

Le nombre de décès par jour a, lui, reculé de 6,9% pour s’établir à 92 en moyenne entre le 8 et le 14 décembre. Depuis le mois de mars, ce sont 18.371 personnes (+ 93 par rapport au bilan de jeudi) au total qui ont perdu la vie à cause du coronavirus. Parmi elles, on retrouve principalement des seniors mais aussi de plus jeunes victimes.

Plus de 34.100 tests ont été effectués quotidiennement durant la dernière période de sept jours, un chiffre en hausse de 12%, avec un taux de positivité de 8,1%. Enfin, le taux de reproduction (Rt) est de 1, tandis que l’incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s’établit à 282,2 (-10%).