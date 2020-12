Elle porte un corset depuis 2 ans pour avoir un tour de taille ultra fin

Samantha Wilson, une jeune australienne de 26 ans, utilise un corset pour transformer et réduire son tour de taille. Les photos sont très impressionnantes mais cette pratique est loin d’être sans risque.

Il y a deux ans, Samantha Wilson a succombé à la technique du corset pour obtenir la taille de guêpe dont elle rêvait. Cette jeune femme de 26 ans avait à l’époque un tour de taille de 76 cm. Son objectif était de le diviser par deux et d’arriver à un tour de taille de 38 cm. Aujourd’hui, elle est déjà arrivée à 40 cm lorsqu’elle porte un corset et 56 cm lorsqu’elle n’en porte pas. Mais l’Australienne veut encore aller plus loin.

« Mon corps, c’est mon choix »

Elle montre sa spéculaire transformation physique sur Instagram. Elle reçoit des critiques mais elle assume parfaitement. « J’aime que mes côtes soient visibles. Désolé si vous n’êtes pas d’accord avec ça. Mon corps, c’est mon choix », lance Samantha à ses détracteurs.

La jeune femme porte un corset la plupart du temps depuis deux ans. Elle affirme qu’elle ne ressent aucune douleur. « C’est uniquement douloureux si vous vous précipitez et que vous achetez un corset qui n’est pas bien ajusté. S’il y a des pincements, des engourdissements, des douleurs ou que la peau est brûlée, c’est que le corset est mal ajusté », a-t-elle expliqué au Daily Star.

Une pratique qui n’est pas sans risque

Samantha Wilson n’est pas la seule à succomber à cette tendance. Pourtant, cette pratique n’est pas sans risque. En effet, l’estomac étant extrêmement compressé, les jeunes femmes qui portent un corset serré de la sorte ne peuvent manger que des petites quantités de nourriture. De plus, les muscles du dos et du ventre ont tendance à s’atrophier et à devenir très fragiles. La prudence est donc de mise.