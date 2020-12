Couvre-feu, voyages, rentrée scolaire : Le point sur les décisions du comité de concertation

Les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des Régions et Communautés se sont retrouvés vendredi à 14h au Palais d’Egmont pour un comité de concertation. Ils ont une nouvelle fois fait le point sur la situation de la pandémie de Covid-19 dans le pays.

La conférence de presse a eu lieu à 19h. A la veille du congé de fin d’année, l’heure est davantage au contrôle de l’application des mesures existantes plutôt qu’à l’annonce de nouvelles mesures ou d’un assouplissement. Voici le point sur les décisions prises lors de ce nouveau comité de concertation. Alexander De Croo a directement annoncé qu’il n’y aurait aucun assouplissement des règles, au contraire.

Le couvre-feu

Les règles du couvre-feu, qui varient d’une Région à l’autre, n’ont finalement pas été harmonisées. Pour la nuit du 24 au 25 décembre, en Région bruxelloise et en Wallonie, le couvre-feu débutera à 22h, tandis qu’en Flandre, il restera fixé à minuit. Même chose pour le soir du Nouvel an.

Le fait que le couvre-feu en Flandre ne soit pas avancé à 22h00, comme c’est déjà le cas dans le reste du pays, est une « occasion manquée », a affirmé vendredi le virologue Marc Van Ranst à VTM Nieuws. Un couvre-feu avancé aurait, selon Marc Van Ranst, permis aux gens de se déplacer deux heures de moins par jour et les aurait également contraints à faire la fête moins longtemps.

Télétravail

Il y aura des contrôles renforcés en matière de télétravail. Le télétravail est une obligation mais le respect de cette règle semble s’essouffler, a indiqué De Croo. Les contrôles seront plus strictes et les entreprises qui ne respectent pas les règles risquent des amendes sévères.

Les syndicats et employeurs seront invités à proposer des mesures de renforcement.

Des règles plus strictes pour les voyages

Les voyages sont déconseillés. « Je vous demande de ne pas voyager. Dans beaucoup de pays, la situation est pire que chez nous », a insisté Alexander De Croo. Le Comité de concertation a décidé vendredi que les personnes ne résidant pas en Belgique et provenant d’une zone rouge devront présenter, à partir du 25 décembre, un résultat de test négatif sur la base d’un test effectué au plus tôt 48h avant l’arrivée sur le territoire belge.

Toute personne séjournant plus de 48 heures dans une zone rouge sera considérée comme contact à haut risque. Au retour de voyage, les personnes devront observer une quarantaine obligatoire de 7 jours, dont elles pourront sortir en cas de résultat de test négatif. Le contrôle du respect de cette quarantaine sera renforcé.

Pas de réouverture pour les métiers de contact

Les coiffeurs ne pourront pas rouvrir pour les fêtes. En effet, le comité de concertation a décidé qu’il n’y aurait pas de réouverture des métiers de contact (salons de coiffure, de beauté, etc.) pour la fin de l’année. Un rapport des experts du gouvernement déconseillait fortement un assouplissement ainsi que pour l’Horeca, l’événementiel et le secteur culturel. « Nous ne vous oublions pas, nous continuons à vous soutenir, on ne va pas vous laisser tomber », a assuré le Premier ministre. La situation sera à nouveau évaluée début janvier.

Le respect du nombre de contacts

Le comité de concertation a rappelé l’importance du bon respect des règles de contacts en vigueur, même pendant la période de Noël.

Maximum un contact rapproché par foyer.

La règle des quatre reste valable pour les rassemblements à l’extérieur.

Lors du réveillon de Noël et le jour de Noël, les personnes isolées peuvent inviter leurs deux contacts en même temps.

Pas de shopping récréatif

Les villes et communes sont invitées à poursuivre sans relâche leurs efforts pour lutter contre les rassemblements non autorisés, le shopping récréatif et le shopping frontalier, et si nécessaire à les intensifier. Les courses se font de manière individuelle et durent maximum 30 minutes.

Le ski interdit en Belgique

Au cas où la neige devrait tomber durant les prochaines semaines en Belgique, le ski de fond et le ski alpin sera interdit en Belgique. « Quand on demande à des pays de ne pas ouvrir leurs stations de ski, nous devons appliquer cette règle à nous-mêmes », a indiqué le ministre-président wallon Elio Di Rupo à la RTBF.

Rentrée scolaire

Les vacances d’hiver, quant à elles, ne seront pas prolongées.