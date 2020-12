Un millier de voitures bloquées dans une tempête de neige au Japon

Environ 1.000 voitures ont été bloquées dans une tempête de neige massive dans l’est du Japon jeudi, alors qu’un système d’air froid déversait beaucoup de neige dans la région, ont rapporté les médias locaux.

Le nombre de véhicules bloqués sur l’autoroute Kan-Etsu enneigée entre la ville de Tsukiyono et celle de Yuzawa, au nord de Tokyo, est passé à environ 1.000, rapporte l’agence de presse japonaise Kyodo News. Un chauffeur a déclaré à la chaîne NHK que son collègue et lui étaient restés bloqués dans leur voiture pendant neuf heures à cause de la neige.

La chute de neige fraîche a fait monter l’accumulation à 181 centimètres à Yuzawa et à 88 centimètres dans la ville d’Uonuma, selon Kyodo.

Hundreds of vehicles stranded northwest of Tokyo after heavy snowfallhttps://t.co/yLgCQ5zEBU — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) December 17, 2020

Risques d’avalanches

Environ 200 véhicules avaient également été temporairement bloqués dans la neige épaisse sur l’autoroute Joshinetsu, dans le centre du Japon.

L’Agence météorologique japonaise a mis en garde contre les avalanches et d’autres perturbations de la circulation dans l’est et le centre du Japon et dans les zones côtières de la mer du Japon, car on prévoit davantage de neige dans de vastes régions du pays.