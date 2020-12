Elle perd son emploi à cause de la pandémie et gagne plus de 6.000 € par semaine sur Instagram

A cause de la pandémie, une enseignante de Los Angeles a perdu son emploi qui lui permettait de gagner près de 30.000 € par an. Mais elle est clairement retombée sur ses pieds puisque son compte Instagram lui permet désormais d’engranger plus de 6.000 € par semaine, selon le Daily Star.

Riley Summers, de Los Angeles, avait désespérément besoin de revenus. C’est pourquoi elle a décidé de se tourner vers le modelling sur Instagram pour gagner de l’argent. Mais plutôt au rayon… sexy.

Et ça marche, puisqu’elle compte désormais près de 1,2 million d’abonnés sur sa plate-forme @riley.tv.

« J’ai perdu mon emploi, ce qui a conduit à ouvrir des portes auxquelles je ne m’attendais pas », a-t-elle expliqué.

« Je suis très récente sur les réseaux sociaux mais j’aime vraiment ça. J’apprécie particulièrement les opportunités que cela me donne d’être sexy et funny, tout en gardant une sorte de barrière ou de frontière, entre mes followers et moi. Cela a renforcé ma confiance. Je ressens une poussée d’adrénaline chaque fois que je poste une photo coquine. » Aujourd’hui, Riley gagne plus de 6000 € ar semaine en ligne.

Et même si Riley est actuellement en couple, elle est constamment inondée de demandes de prétendants potentiels. « Je reçois des demandes en mariage tout le temps », a-t-elle ajouté. « Il y a même un gars qui commente chacune de mes photos avec un poème très bien écrit. C’est gentil et ça me fait rire. »