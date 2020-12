Juste avant de mourir, il passe un dernier appel bouleversant à sa femme

Parti acheter du lait pour son petit dernier, Jorge a été mortellement blessé dans une fusillade en face d’un magasin à Phoenix, aux Etats-Unis. Sur la route vers l’hôpital, il a eu le temps de passer un ultime appel à sa femme.

Jorge Hernandez avait 38 ans et était le père de cinq enfants. Sa vie s’est brusquement arrêtée le 11 décembre dernier. Il était parti dans un petit supermarché de Phoenix aux Etats-Unis pour acheter du lait pour son plus jeune enfant. Au mauvais endroit, au mauvais moment, Jorge s’est retrouvé pris dans une fusillade en face du magasin.

Un dernier appel déchirant à sa femme

Gravement blessé, le père de famille a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique. Sachant qu’il ne lui restait plus que quelques minutes à vivre, Jorge a demandé à appeler Marlene, sa femme depuis dix ans. « J’étais au travail quand il m’a appelé. Il m’a dit qu’il fallait que j’aille chercher les enfants car il venait de se faire tirer dessus. Ses derniers mots pour moi ont été que j’ai fait de lui l’homme le plus heureux du monde au cours de ces dix dernières années. Il m’a dit qu’il voulait que je m’occupe de ses enfants et qu’il m’aimait tant », a raconté l’épouse à la chaîne de télé locale Fox 10 Phoenix.

Les secours n’ont rien pu faire pour sauver Jorge. Une autre passante a été grièvement blessée lors de la fusillade mais ses jours ne sont pas en danger. À l’heure actuelle, la police ignore qui est l’auteur de ces coups de feu. Un appel à témoin a été lancé.

Une cagnotte pour réaliser son dernier souhait

La veuve de Jorge a lancé une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe. « Nous avons perdu un homme formidable. Jorge a dédié sa vie à ses enfants et à sa femme. C’était un père et un mari qui travaillait dur et qui a toujours fait ce qu’il pouvait pour s’assurer que sa famille vive bien. Si vous êtes dans la mesure de le faire, aidez-nous à réaliser son dernier souhait de reposer en paix dans sa ville natale, aux côtés de son père », a écrit Marlene sur la page du projet. En quelques jours, la cagnotte a permis de récolter 15.000 $.