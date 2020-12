Nouveaux rebondissements dans l’affaire du petit Grégory

Coup de tonnerre ce mardi soir. Selon le journal Le Parisien, l’affaire du petit Grégory est relancée. Des nouvelles auditions ont eu lieu début décembre et le mystérieux corbeau aurait été démasqué.

En 1984, un petit garçon de quatre ans avait été retrouvé mort, pieds et poings liés, dans un cours d’eau de l’est de la France. Trente-six ans après les faits, le meurtre du petit Grégory n’a jamais été élucidé et l’affaire continue de passionner et d’intriguer la population.

L’affaire déjà relancée en 2017

En 2017, cette affaire de haines familiales et de lettres anonymes dans une vallée rurale de l’est de la France avait déjà connu un rebondissement. Un logiciel d’analyse criminelle, utilisé pour résoudre les « cold cases », avait permis de reconstituer la chronologie avant et après le crime et de pointer des incohérences qui avaient jusque-là échappé aux enquêteurs.

Le grand-oncle et la grand-tante de Grégory, Marcel et Jacqueline Jacob, tous deux septuagénaires, avaient été mis en examen pour l’enlèvement et la séquestration du petit Grégory. Interpellés, ils avaient été placés quatre jours en détention, puis libérés sous contrôle judiciaire. Murielle Bolle avait quant à elle été entendue pour «complicité d’assassinat» Mais en mai 2018, les inculpations des époux Jacob ainsi que de Murielle Bolle et avaient finalement été annulées par la justice.

Des nouvelles auditions ont eu lieu

Ce mardi soir, le journal Le Parisien a annoncé que l’enquête était officiellement relancée. Le quotidien français a annoncé que les résultats d’une expertise novatrice pour démasquer le ou les corbeaux étaient tombés et qu’ils incriminaient un suspect. « Selon des sources concordantes, les résultats des comparaisons ont permis d’attribuer des courriers du mystérieux corbeau de l’affaire Grégory à une personne soumise à cette expertise en stylométrie », a indiqué le Parisien.

Dans son édition du 16 décembre, le journal révèle que le nouveau magistrat en charge du dossier a mené il y a deux semaines une série d’auditions de témoins. « Il s’agit de protagonistes ayant évolué dans les Vosges au moment des faits en 1984, dans l’entourage familial ou de voisinage de l’enfant », explique le Parisien en précisant que les époux Jacob et Murielle Bolle n’avaient pas encore été entendus par le nouveau juge. « Il y aura de nouvelles mises en examen, c’est certain », a indiqué une source proche de l’enquête au Parisien.

Le corbeau enfin identifié ?

Enfin, le quotidien français dévoile que les lettres du mystérieux corbeau ont été confiées à une entreprise suisse spécialisée dans l’analyse de textes et la détection de plagiats et que les résultats avaient permis d’attribuer ces courriers à une personne soumise à l’expertise et d’authentifier un auteur commun.

Les prochaines semaines pourraient donc être riches en révélations.