Contaminé deux fois par la Covid, Jean-Michel Maire confie « être tombé dans une lente dépression »

Ce mardi, Jean-Michel Maire était de retour dans « Touche pas à mon poste », après avoir vaincu pour la seconde fois le coronavirus. Aminci et affaibli, il s’est livré sur son expérience et les lourdes conséquences psychologiques de la maladie.

Après avoir contracté le coronavirus, Jean-Michel Maire avait été contraint de s’absenter du plateau de « Touche pas à mon poste » durant près de deux semaines. Ce mardi, il a fait son retour parmi les chroniqueurs. Lors de l’émission, il s’est livré sur ce virus et ses conséquences.

« J’ai perdu du poids. C’est un des seuls avantages de la Covid : un des symptômes, c’est la perte de goût. Du coup, quand on n’a plus de goût, on n’a plus d’appétit », raconte-t-il. Mais ces dernières semaines n’ont pas été faciles pour le quinca : « Je n’ai pas eu beaucoup de fièvre, mais perte de goût, courbature, mal de tête, beaucoup de toux… C’est surtout psychologiquement. J’avoue que je suis tombé dans une sorte de lente dépression. »

« J’ai pris beaucoup moins de précautions »

Ces symptômes lui étaient pourtant déjà familiers. En effet, Jean-Michel Maire avait déjà été contaminé une première fois, au mois de mars. Mais cette première contamination ne lui a pas suffi comme avertissement, que du contraire.

Jean-Michel Maire a admis que, comme il avait déjà été infecté, il n’avait plus respecté les mesures sanitaires à la lettre. Il se croyait à l’abri… à tort. « Comme je l’avais déjà eu, j’ai pris beaucoup moins de précautions en me disant que je ne l’aurai plus », avoue le chroniqueur emblématique de l’émission. « Et quand j’ai vu la deuxième vague arriver, j’avais la tête hors de l’eau et je l’ai prise en pleine tête. »

Malgré les douleurs physiques, c’est sur le plan psychologique que cela a été le plus dur pour lui. « Je voyais déjà moins mes enfants à cause du confinement. Mais quand on est malade, on ne les voit plus du tout ! Ils s’inquiétaient et ce n’est pas dans l’ordre des choses. Cela les a affecté », a-t-il regretté.

Même s’il a traversé une période difficile, le chroniqueur relativise en ajoutant qu’il « s’en sort mieux que d’autres », avec une pensée pour les indépendants, restaurateurs ou commerçants.