Restrictions kilométriques, amendes… Que faut-il attendre du Comité de concertation?

Le Comité de concertation se réunit à nouveau ce vendredi. Les dirigeants des différentes entités réfléchissent à une adaptation des mesures.

Il y a quelques semaines, les plus optimistes espéraient que le Comité de concertation de ce vendredi soit l’occasion d’alléger les restrictions sanitaires décidées pour contenir l’épidémie de Covid-19. Aujourd’hui, les mêmes en sont réduits à espérer qu’on ne décide pas de nouvelles restrictions. Il faut dire que, depuis le dernier comité de concertation, le ciel s’est obscurci. Le nombre de nouvelles contaminations, après avoir chuté à un rythme soutenu, a atteint un plateau, et est même légèrement reparti à la hausse. Chez nos voisins allemands et néerlandais, l’heure est au renforcement des mesures.

«Nous sommes à un point critique de l’épidémie. On est menacés par une nouvelle hausse exponentielle», prévient le virologue Marc Van Ranst. Dans ce contexte, il espère que le Comité de concertation fera preuve de «sagesse et de courage». Et si le virologue a parfois été critiqué pour ses mises en gardes pessimistes, force est de constater qu’il a souvent vu juste. «Le gros problème, bien sûr, est que si vous prenez des mesures plus strictes, vous frappez encore plus durement les 80% de la population qui suivent déjà bien les mesures», explique Marc Van Ranst. «C’est un compromis entre le maintien des mesures existantes et la prise de mesures plus strictes. Je préconise toutefois de réfléchir à des règles plus strictes pour l’instant.» Il déplore en tout cas que le comportement de quelques-uns plonge tout le monde dans une situation pénible.

Mijn geduld met diegenen die al maandenlang hun voeten vegen aan de coronamaatregels is echt op. Neen, ik begrijp niet dat jullie vrijheid om te feesten voorrang zou moeten hebben op de vrijheid van iedereen. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) December 14, 2020

De la stabilité



La classe politique appelle à agir avec prudence. D’abord, parce que la légère hausse du nombre de cas n’est pas une surprise. La réouverture des écoles et des commerces a provoqué une lente remontée du nombre de cas. Ensuite, parce que les autorités ne veulent pas perdre la population dans des changements de règles incessants. Le ministre de la santé, Frank Vandenbroucke (sp.a), parfois accusé d’être trop strict, plaide pour de la stabilité. «Les règles sont les mêmes depuis octobre. Nous ne faisons pas comme aux Pays-Bas, où vous avez un effet yoyo des mesures», a-t-il expliqué sur Radio 1. «Les chiffres doivent absolument baisser, mais les mesures actuelles sont déjà strictes. En ce qui concerne le nombre de contacts sociaux autorisés, la Belgique est plus sévère que ses voisins», ajoute le cabinet du Premier ministre.

Appliquer strictement les règles

L’accent devrait donc être mis sur le respect des règles. On a déjà appris cette semaine que les amendes pour les participants à des lockdown party passeraient de 250 à 770 €. La police a également martelé qu’elle ferait respecter les règles, notamment en cas de flagrant délit de violation des règles. Enfin, les Belges qui partiraient à l’étranger devront se soumettre à une quarantaine à leur retour, et des contrôles seront effectués pour s’assurer qu’ils ont bien rempli le Passenger Locator Form. Enfin, des contrôles pourraient être effectués aux frontières afin de s’assurer que Néerlandais et allemands ne viennent pas faire leurs achats en Belgique, suite à la fermeture des magasins non essentiels dans ces deux pays.

Une limite aux déplacements?

La grande frayeur des Belges, c’est toutefois qu’il ne soit plus possible de se déplacer au-delà d’une certaine distance par rapport à son domicile. Cela empêcherait d’aller fêter Noël en famille ou de rendre visite à des amis. Si cette piste a été évoquée à plusieurs reprises et qu’elle reste une possibilité, elle n’a encore jamais séduit les autorités.