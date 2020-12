Les haies, nouvel eldorado des chasseurs de crédits carbone

Réservoir de biodiversité, protectrices des sols et cultures…: les haies font figures d’allié efficace contre le changement climatique. En France, elles font désormais partie du label « bas carbone ». En Belgique, les gouvernement wallon s’est fixé l’objectif de planter 4.000 km de haies.

Éleveur de Blondes d’Aquitaine à Evron (Mayenne, France), Christophe Bouvet vient de signer une convention qui prévoit de le rémunérer 1.400 € par an, pendant une période de cinq ans renouvelable, s’il entretient ses 13 km de haies bocagères selon un « plan de gestion durable ». L’objectif étant de maximiser la capacité de ses haies à séquestrer du CO2. « Je suis payé pour le carbone capté par mes haies, environ 18 tonnes par an pour 80 € la tonne. Cela m’aide à les préserver et donne du sens à mon travail », se félicite l’éleveur, qui passe chaque année une centaine d’heures à entretenir ses haies.

Selon le dispositif « Carbocage », Christophe Bouvet devra, entre autres, protéger ses haies des bovins par des clôtures, replanter des essences locales, veiller aux arbres têtards (une technique de coupe), le tout sans brûler les branches élaguées… Deux audits sont prévus pour certifier que les haies ont bien fait leur travail de séquestration.

A dix kilomètres de là, l’entreprise MB Pack, spécialisée dans l’emballage alimentaire, est aussi engagée dans Carbocage. Elle va verser 18.000 € en cinq ans à l’association Solenat, qui gère le dispositif, pour compenser les 45 tonnes de CO2 émis chaque année par ses commerciaux. »On s’inscrit dans une démarche environnementale en réduisant chaque année l’impact de nos produits sur l’environnement, ainsi que nos déplacements, mais on ne peut pas tout faire en visioconférence », explique Laurent Lemarchand, directeur associé, qui se dit « attaché au bocage ». Considérées après guerre comme un obstacle au développement à l’agriculture, les haies ont disparu à 70% des bocages français depuis 1950, et continuent de diminuer, selon le ministère de l’Agriculture.

Rôle positif pour l’agriculteur

Jean-Marc Lalloz, coordinateur du collectif Bocage 53, considère ces échanges de crédits carbone d’un nouveau genre comme une voie pour « réconcilier écologie et économie ». « On redonne de l’utilité au bocage. Avant il fournissait du bois de chauffage, aujourd’hui c’est un puits de carbone », observe le militant associatif. Mais cela ne doit pas être un « prétexte au verdissement d’un système agricole productiviste ou d’une entreprise qui ne ferait pas l’effort de réduire ses émissions », prévient M. Lalloz pour qui « c’est un point de départ et non un permis de polluer. » Avec 31.000 km de haies, la Mayenne est par ailleurs loin, selon ses calculs, des 110.000 km qui seraient nécessaires pour couvrir les émissions de CO2 de ses 300.000 habitants.

4.000 km en Wallonie

En Wallonie aussi, l’idée de planter des haies pour capter du carbone et soutenir la biodiversité fait son chemin. La ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), a lancé le chalenge #YesWeplant pour comptabiliser les km de haies plantées. Le compteur affiche déjà 149 km de haies et 78.000 arbres plantés depuis septembre 2019, contre 110 km de haies sur les trois années précédentes cumulées.