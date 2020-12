Kaïs, malade de la Covid à 4 ans, va beaucoup mieux

Si la règle générale veut que les enfants soient plutôt épargnés par la Covid-19, quelques cas font exception. Kaïs, un Bruxellois de 4 ans, a été durement frappé. Désormais guéri, il doit encore se refaire une santé.

Les parents du petit Kaïs en ont vu de toutes les couleurs. Leur fils de 4 ans a été touché par la Covid, et a développé un syndrome inflammatoire multisystémique. Il va désormais beaucoup mieux, explique son père dans les colonnes de Sudpresse. «Il va parfaitement bien, il se porte comme un charme. Il doit juste refaire un examen des poumons en janvier mais c’est juste pour être sûr. Il y a peu de probabilités qu’il rechute», explique-t-il. «On essaie de laisser tout ça derrière nous mais ce n’est pas facile. On est devenu comme une référence. D’autres familles dont un enfant est touché par la Covid nous contactent. C’est difficile car ça remue le couteau dans la plaie mais on comprend. On essaie de les rassurer et de leur apporter du soutien», ajoute le papa.

« Je n’étais pas préoccupé par la Covid-19 jusqu’à ce que j’aie mon propre fils touché »

Les malheurs de Kaïs ont commencé en octobre. Après avoir ressenti des symptômes légers (fièvre et diarrhée) son état s’est dégradé, jusqu’à atteindre un point vraiment inquiétant. Ses fonctions respiratoires et cardiaques ont été touchées, et il a dû être placé dans le coma. Cela avait poussé son père à prendre la parole. «Je n’étais pas préoccupé par la Covid-19 jusqu’à ce que j’aie mon propre fils touché par la maladie, agonisant sur son lit d’hôpital, en hyperventilation avec ces fonctions cardiaques et respiratoires atteint de manière critique, me demandant de rentrer à la maison en gémissant…», expliquait-il alors.

Aujourd’hui, le petit récupère progressivement sa forme, après être ressorti affaibli de sa période de coma et d’intubation. Mais ses parents sont optimistes, et les médecins estiment qu’il ne gardera pas de séquelles.