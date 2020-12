Un médecin aurait engendré des centaines d’enfants avec son propre sperme

Aux Etats-Unis, un médecin de famille reconnu aurait engendré des centaines d’enfants en utilisant son propre sperme, parfois à l’insu des parents, et ce pendant près de quatre décennies, selon The Sun.

Durant ses 40 ans de carrière à Detroit, dans le Michigan, le Dr Philip Peven a accouché plus de 9.000 bébés.

Récemment, plusieurs personnes qui ont découvert qu’ils étaient génétiquement frères et soeurs après avoir fait un test ADN en ligne, ont constaté qu’ils étaient également liés au Dr Peven, qui était le médecin de leurs parents.

L’une d’elle, Jaime Hall, a contacté le Dr Peven en décembre 2019. Ce dernier a admis qu’il était son père biologique et qu’il avait utilisé son propre sperme pour engendrer une multitude de bébés, à la fois en tant que donneur de sperme à la fin des années 40 mais aussi dans son cabinet médical.

Jaime Hall a découvert cinq demi-frères et sœurs sur le site 23andMe, depuis qu’elle a soumis son test ADN, mais elle pense qu’il pourrait y avoir des centaines d’autres frères et sœurs Peven dans la région.

« Nous sommes tous nés dans le même hôpital, tous nos certificats de naissance montrent que le Dr Peven est notre géniteur, et non notre père », a déclaré Jaime, 61 ans. « J’ai ensuite découvert un des petits-fils du Dr Peven là-bas, il partageait un ADN à 12,3% avec moi. Cela a servi de preuve définitive et indéniable. Je partage plus d’ADN avec le petit-fils du Dr Peven qu’avec la fille de ma sœur Lynn. »

En janvier 2020, Jaime, accompagnée d’une demi-soeur, a finalement décidé de rencontrer le Dr Peven en chair et en os. Ils l’ont trouvé, aujourd’hui âgé de 104 ans, vivant toujours seul à Southfield, dans le Michigan.

Elles lui ont dit: « Non seulement vous nous avez mises au monde, mais nous voulons aussi vous remercier de nous avoir engendrés. Sans vous, nous ne serions pas ici. »