La flippante sosie d’Angelina Jolie appelle à l’aide

L’Iranienne Sahar Tabar a accédé à la notoriété en 2017 après avoir posté sur Instagram une série d’images la montrant «ressemblant à Angelina Jolie» après des opérations de chirurgie esthétique. Alors qu’elle est incarcérée en Iran, son avocate supplie l’actrice d’intervenir.

Ses photos avaient fait le tour du web en 2017: Sahar Tabar avait subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique, avec l’objectif de ressembler à l’actrice Angelina Jolie (la rumeur parle de 50 opérations, même si Sahar Tabar assure n’avoir eu recours qu’à deux modifications chirurgicales). Mais son rêve a viré au cauchemar.

L’influenceuse iranienne est maintenant dans la tourmente. Elle a été arrêtée en 2019 pour «blasphème», «incitation à la violence», «corruption de jeunes», «manque de respect à la République islamique» et «enrichissement illégal». Jugée, elle a écopée de dix ans de prison. Son compte Instagram a été supprimé. Désespérée face à la très conservatrice justice iranienne, son avocate, Masih Alinejad, a appelé l’actrice à l’aide sur Twitter.

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020