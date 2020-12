VIDEO. Un spot de prévention de la Covid choque les Britanniques

La vidéo devait faire de la prévention contre la Covid-19. Elle suscite la controverse, alors que de nombreux parents la trouvent «traumatisante».

C’est le retour de l’éternelle question : jusqu’où peut-on aller pour sensibiliser à un danger. Le spot créé par NHS Charities Together, un organisme qui collecte des fonds à destination d’associations qui œuvrent dans le domaine de la santé, n’y va pas de main morte.

On y voit un homme à la barbe blanche, visiblement très malade, être pris en charge par les urgences d’un hôpital du NHS, le système de santé britannique. On comprend vite que le personnel médical lutte pour maintenir en vie le Père Noël. Si elle était censée faire de la prévention, cette vidéo a au contraire suscité la controverse. Pour nombre de parents, elle est «traumatisante» pour les jeunes enfants.

La vidéo n’a pas manqué de faire réagir les internautes. Cela ne gênera probablement ses concepteurs : le nombre de critiques favorise la diffusion de la vidéo, et c’était là son objectif premier.

«Obsession anti-Covid»

«L’obsession du covid-19 devient de plus en plus affolante », déplore un internaute. « Au Royaume-Uni, une publicité de Noël du NHS montre des médecins se démener pour maintenir le père Noël en vie. Non contents d’avoir terrifié les adultes, ils veulent maintenant traumatiser les jeunes enfants avec cette maladie alarmiste».

This COVID 19 obsession is getting more twisted by the day. In the UK the NHS charity Christmas advert, shows medics battling to save Santa's life. Not happy terrifying adults they now want to traumatise young children with this sick scaremongering. pic.twitter.com/PP0FxbNppD — Niall Boylan (@Niall_Boylan) December 12, 2020

NHS advert showing Santa dying of Covid, this is a sign of the times and the most disgusting use of propaganda on the most vulnerable. I said it before, people, you do not fully understand the ramifications of lockdown. — Thought of The Day (@Thought97887577) December 13, 2020

Le NHS s’est toutefois excusé pour la gêne occasionnée. «Nous sommes désolés pour les parents des jeunes enfants qui ont été bouleversés en regardant cette vidéo et pour les jeunes enfants eux-mêmes, ce n’était pas le public visé par cette publicité», indique l’organisation.