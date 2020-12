Plusieurs stars de la téléréalité présentes à la « lockdown party » de Laeken

Des stars de la téléréalité étaient présentes à la fête illégale rassemblant une centaine de personnes dans un entrepôt de Laeken ce week-end.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police a mis fin à une lockdown party qui était organisée dans un entrepôt situé sur le territoire de Laeken, dans les environs de la station de métro Pannenhuis. Les participants qui étaient environ cent venaient de tout le pays, mais aussi des Pays-Bas et de France.

Parmi eux, plusieurs stars de la téléréalité, selon les informations de RTL. La fête aurait en effet été organisée pour l’anniversaire surprise de Jaja, participant à Secret Story, qui n’était visiblement au courant de rien. « C’était l’anniversaire surprise de Jaja, c’est pour ça que je suis venue sur Bruxelles. On arrive là-bas, et son meilleur ami nous appelle pour nous dire que c’est mort. Il y a un fourgon de police, amendes de 250€, et plus de soirée. Ça rigole pas. La soirée est annulée », a confié, amusée, Léana (Les Anges).

Visiblement très fière, elle poursuit: « Comment on a couru. T’as trottiné en talon et fourrure. On était les plus voyants ». De son côté, Jaja a assuré « mener l’enquête » pour savoir qui a organisé cette soirée.