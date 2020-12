Novembre 2020 a été le deuxième mois le plus chaud depuis 1880

Ce mois de novembre a été le deuxième plus chaud depuis le début de l’enregistrement des données en 1880, a déclaré lundi l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

«La température mondiale moyenne combinée sur les surfaces terrestres et océaniques pour novembre 2020 était de 0,97°C supérieure à la moyenne du XXe siècle de 12,9°C», a déclaré la NOAA. C’est le deuxième mois de novembre le plus chaud, derrière le record de chaleur de 2015 (+1,01°C).

Selon l’agence, les dix mois les plus chauds ont tous été enregistrés à partir de 2004, tandis que les cinq mois les plus chauds ont été enregistrés à partir de 2013. Novembre 2020 a également marqué le 44e novembre consécutif et le 431e mois consécutif avec des températures supérieures à la moyenne du XXe siècle.

«Les températures record de novembre ont été observées sur chacun des continents pour lesquels des données sont disponibles et dans certaines parties de tous les grands océans», a déclaré la NOAA.

+ 3°C en Antarctique

L’agence a constaté les écarts de température les plus notables par rapport aux valeurs moyennes dans l’ouest et le nord de l’Alaska, dans la plupart des régions contiguës des États-Unis, dans le nord de l’Europe, dans le nord de l’Asie, en Australie, et dans certaines parties de l’Amérique du Sud, du Pacifique Nord, de la mer de Béring et de l’Antarctique occidental.

Les températures dans certaines parties de l’Antarctique occidental étaient au moins 3,0°C (5,4°F) au-dessus de la moyenne, selon les données présentées par la NOAA.