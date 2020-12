L’Europe pourrait autoriser le vaccin contre la Covid lundi prochain

L’Agence européenne des médicaments (AEM) doit se réunir le 21 décembre afin de se pencher sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech. Des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont déjà commencé la vaccination.



L’AEM a avancé d’une semaine la réunion intialement prévue pour le 29 décembre, au cours de laquelle elle doit annoncer si elle autorise ou non le vaccin Pfizer-BioNTech, rapporte l’agence européenne. L’AEM précise avoir reçu lundi de Pfizer-BioNTech» des données supplémentaires» exigées par le comité de l’agence chargé d’examiner les médicaments à usage humain.

L’annonce de l’AEM fait suite à de nombreuses pressions d’États européens, notamment de l’Allemagne, souhaitant déployer rapidement le vaccin dans leur lutte contre le nouveau coronavirus. «Je salue la décision de l’AEM d’avancer sa réunion pour discuter du vaccin Pfizer-BioNTech avant Noël», a rapidement réagi la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dans un message publié sur son compte Twitter.

Every day counts – we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.



I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.



Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020